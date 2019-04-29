Житель Армянска получил 8 лет колонии за хранение наркотиков
За хранение наркотиков жителя Армянска, 31-летнего мужчину, приговорили к восьми годам колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, задержали подозреваемого в июне прошлого года.
После того, как обследовали его место жительства, там нашли сверток с веществом растительного происхождения, внешне схожего с наркотиком.
Его направили на экспертизу.
- Она подтвердила, что содержимое свертка является каннабисом, входящим в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен. Его масса в пересчете на сухое вещество составила 8,2 грамм, - уточнили в Погрануправлении.
Таким образом, 18 апреля городской суд Армянска признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.
Напомним, жителю Ялты, который обустроил в своем доме плантацию конопли, грозит до двух лет лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU