2019-04-29T09:39:21+03:00
Происшествия

Житель Армянска получил 8 лет колонии за хранение наркотиков

У него дома нашли каннабис
Александра КОРШУНОВА
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За хранение наркотиков жителя Армянска, 31-летнего мужчину, приговорили к восьми годам колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, задержали подозреваемого в июне прошлого года.

После того, как обследовали его место жительства, там нашли сверток с веществом растительного происхождения, внешне схожего с наркотиком.

Его направили на экспертизу.

- Она подтвердила, что содержимое свертка является каннабисом, входящим в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен. Его масса в пересчете на сухое вещество составила 8,2 грамм, - уточнили в Погрануправлении.

Таким образом, 18 апреля городской суд Армянска признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, жителю Ялты, который обустроил в своем доме плантацию конопли, грозит до двух лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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