В Керчи «тренажерку» обокрали на 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-29T10:03:16+03:00

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В дежурную часть полиции Керчи принесла заявление 39-летняя горожанка. Женщина пожаловалась, что из шкафчика в комнате для тренеров в спортклубе пропали деньги.

Подозреваемую задержали в течение нескольких часов задержали подозреваемую.

- Ею оказалась 22-летняя местная жительница, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Подозреваемая, работая администратором в одном из спортклубов, знала, что потерпевшая хранит деньги в шкафчике тренерского помещения.

Несколько месяцев подозреваемая брала из конверта некую сумму денежных средств.

Всего таким образом она присвоила и потратила на оплату кредитов и прочие нужды около 250 тысяч рублей.

Сейчас с девушки взяли подписку о невыезде. На нее завели уголовное дело за кражу.

По п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ керчанке грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU