СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-29T10:33:17+03:00

Водители проедут по городу с флагами «Христов воскрес»

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В Севастополе 2 мая пройдет автопробег.

- Колонная автомобилей проедет по Севастополю в четверг Светлой Седмицы. Цель - поздравить севастопольцев с праздником Пасхи. Для мероприятия изготавливается 36 флагов с надписью «Христос воскресе», - сообщает Севастопольское благочиние.

Автопробег будет проходить с 10.00 до 15.00

Начало маршрута – 10.00 - храм Вознесения Господня (Северная сторона). Молебен.

Первая остановка – 11.00 - молебен в храме свт. Митрофана Воронежского.

Вторая остановка – 12.30 - молебен в храме свт. Николая (бухта Камышовая).

Конец маршрута – 14.30 - молебен в храме Иоанна Предтечи (с. Хмельницкое).

Телефон для справок +7 (978) 82-67-687.

ИСТОЧНИК KP.RU