В Севастополе 2 мая пройдет автопробег
В Севастополе 2 мая пройдет автопробег.
- Колонная автомобилей проедет по Севастополю в четверг Светлой Седмицы. Цель - поздравить севастопольцев с праздником Пасхи. Для мероприятия изготавливается 36 флагов с надписью «Христос воскресе», - сообщает Севастопольское благочиние.
Автопробег будет проходить с 10.00 до 15.00
Начало маршрута – 10.00 - храм Вознесения Господня (Северная сторона). Молебен.
Первая остановка – 11.00 - молебен в храме свт. Митрофана Воронежского.
Вторая остановка – 12.30 - молебен в храме свт. Николая (бухта Камышовая).
Конец маршрута – 14.30 - молебен в храме Иоанна Предтечи (с. Хмельницкое).
Телефон для справок +7 (978) 82-67-687.
ИСТОЧНИК KP.RU