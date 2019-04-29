2019-04-29T11:01:37+03:00
Происшествия

В Севастополе возле Президентского шоссе взорвали бомбу на 70 кило

Снаряд времен Великой Отечественной войны уничтожили на месте обнаружения [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС России по г. СевастополюФото: пресс-служба МЧС России по г. Севастополю
Изменить размер текста:

Авиабомбу, лежавшую в севастопольской земле со времен Великой Отечественной войны, обнаружили в Балаклавском районе, близи Президентского шоссе.

- Так как состояние и тип взрывателя не позволяли произвести транспортировку боеприпаса, было принято решение ликвидировать его непосредственно на месте обнаружения, - сообщает пресс-служба МЧС Россию по г. Севастополю.

СевастополЬ: вблизи Президентского шоссе взорвали авиабомбу.Снаряд не стали "тревожить" и уничтожили где нашли. Видео: ресс-служба МЧС России по г. Севастополю.

Боеприпас был найден специалистами МЧС и «опознан», как немецкая авиабомба SD-70: вес боеприпаса – 70 килограммов, из которых 24 кило тротила.

При взрыве радиус разлета осколков при подрыве до 700 метров. Поэтому, когда уничтожали авиабомбу, то оцепили территорию, ограничили движение машины и организовали дежурство двух экипажей ГИБДД. Операция прошла успешно.

Не так давно на Крымском полуострове в Ленинском районе, в селе Марьевка, произошла трагедия: трое мужчин пострадали при попытке распилить артиллерийский снаряд. Один человек погиб, а еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе 2 мая пройдет автопробег
В Керчи «тренажерку» обокрали на 250 тысяч рублей
Житель Армянска получил 8 лет колонии за хранение наркотиков
В пасхальных богослужениях приняли участие более 116 тысяч крымчан
Погода в Крыму на 29 апреля: до +27 и облачно
В Керчь приедут родственники погибших моряков с катера-призрака
В Крыму увеличилось число пожаров
В Гидрометцентре рассказали о температуре воды в море в регионах полуострова
Крым посетят делегаты из США и Непала
На неделе в Крыму синоптики обещают похолодание
Севастопольцы очистили от мусора склоны побережья Фиолент
На озеленение Симферополя выделят 24 миллиона рублей
Украинские пограничники заявили о проблемах на границе с Крымом
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Симферополем
29 апреля в Крыму объявлен выходным днем
В Евпатории по иску прокурора остановили восемь лифтов
МВД Крыма проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли 5 человек