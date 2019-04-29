В Севастополе возле Президентского шоссе взорвали бомбу на 70 кило

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-29T11:01:37+03:00

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Авиабомбу, лежавшую в севастопольской земле со времен Великой Отечественной войны, обнаружили в Балаклавском районе, близи Президентского шоссе.

- Так как состояние и тип взрывателя не позволяли произвести транспортировку боеприпаса, было принято решение ликвидировать его непосредственно на месте обнаружения, - сообщает пресс-служба МЧС Россию по г. Севастополю.

СевастополЬ: вблизи Президентского шоссе взорвали авиабомбу.Снаряд не стали "тревожить" и уничтожили где нашли. Видео: ресс-служба МЧС России по г. Севастополю.

Боеприпас был найден специалистами МЧС и «опознан», как немецкая авиабомба SD-70: вес боеприпаса – 70 килограммов, из которых 24 кило тротила.

При взрыве радиус разлета осколков при подрыве до 700 метров. Поэтому, когда уничтожали авиабомбу, то оцепили территорию, ограничили движение машины и организовали дежурство двух экипажей ГИБДД. Операция прошла успешно.

Не так давно на Крымском полуострове в Ленинском районе, в селе Марьевка, произошла трагедия: трое мужчин пострадали при попытке распилить артиллерийский снаряд. Один человек погиб, а еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU