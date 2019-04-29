2019-04-29T12:18:32+03:00
Общество

В Феодосии спасатели со дна моря подняли арматуру и ржавое железо

Эти предметы представляли потенциальную угрозу для отдыхающих
Александра КОРШУНОВА
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Водолазы работают на глубине двух метров. Фото: пресс-служба МЧС РКВодолазы работают на глубине двух метров. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Крымские спасатели обследовали дно акватории в Феодосии. Позже они провели его очистку. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, сотрудники «КРЫМ-СПАС» вытащили оттуда небольшие фрагменты металлических конструкций, арматуру и ржавые куски железа.

Это все представляло потенциальную угрозу для отдыхающих.

- Спасатели очистили акваторию на расстояние до 50 метров от уреза воды и на глубину до 5 метров. Общая площадь обследованной территории составила 7030 квадратных метров, - уточнил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Он добавил, что для проведения качественного нужно разведать территорию дна моря на глубине до 2 метров.

А после этого, собственнику пляжу выдается акт обследования территории.

Кстати, в Севастополе возле Президентского шоссе взорвали бомбу на 70 кило. Снаряд времен Великой Отечественной войны уничтожили на месте обнаружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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