В Севастополе к двум годам тюрьмы приговорили подрядчика, который «заработал» на ремонте детского сада

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-29T13:22:59+03:00

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В Севастополе к двум годом лишения свободы приговорили директора подрядной организации за мошенничество в особо крупном размере. Его фирма делала ремонт в детском саду №87.

Суд установил, что в декабре 2015 года между ГКУ «Капитальное строительство» и «Кубанькотлоремонт» был заключен госконтракт на капитальный ремонт детского сада №87 на 75 миллионов рублей.

Но, как сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда, он передавал и подписывал для оплаты заказчику акты о приемке выполненных работ с завышенными объемами.

- Сумма необоснованно перечисленных денежных средств составила 6,8 миллиона рублей. С учетом стоимости оборудования, которое не установили на объекте, ущерб составил 4,8 миллиона рублей, - дополнили в суде.

Кстати, до этого, в декабре 2017 года, суд взыскал с подрядчика 17 миллионов рублей за невыполненные работы и неустойку.

ИСТОЧНИК KP.RU