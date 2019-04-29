На выходных в крымских горах велосипедист травмировал ключицу, а женщина повредила плечо
В воскресенье, 28 апреля, в районе горы «Эль-Кая» упал велосипедист и травмировал ключицу. Из-за этого он не мог самостоятельно передвигаться, поэтому к нему на помощь выехали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, 31-летнего москвича эвакуировали к Ангарскому перевали и передали сотрудникам «скорой помощи».
В этот же день в службу спасения позвонили и рассказали о том, что недалеко от горы «Спирады», женщина упала и повредила плечо.
К месту происшествия выехала дежурная группа спасателей. После того, как женщину нашли, ее передали врачам для дальнейшей госпитализации.
Кроме того, поздним вечером того же дня в Бахчисарайском районе, катаясь на машине, заблудились 8 человек.
Им также оказали помощь сотрудники чрезвычайного ведомства.
- К счастью, никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, - резюмировал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU