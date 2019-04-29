В Керчи спасатели тушили загоревшиеся балконы
В воскресенье, 28 апреля, спасателям поступила информация о том, что в Керчи на улице Героев Сталинграда в доме №3 загорелась квартира.
На место происшествия выдвинулись сотрудники чрезвычайного ведомства.
Оказалось, что там горят балконы с 1 по 3 этаж во втором подъезде пятиэтажки. Спасатели приступили к тушению огня.
- Одновременно с этим сотрудники произвели разведку сильно задымленных помещений, в результате которой было эвакуировано 10 человек, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.
Кроме этого, из дома вывели 33 человека, в том числе 4 ребенка.
На площади 30 квадратных метров огонь уничтожил оконные рамы и вещи на балконах с 1-го по 3-й этаж.
Причину пожара установят эксперты.
Всего с начала года спасатели 994 раза выезжали для ликвидации пожаров, на которых было спасено 47 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU