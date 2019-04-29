2019-04-29T15:12:23+03:00
Общество

В Керчи спасатели тушили загоревшиеся балконы

ЧП произошло в одно из пятиэтажек
Александра КОРШУНОВА
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В воскресенье, 28 апреля, спасателям поступила информация о том, что в Керчи на улице Героев Сталинграда в доме №3 загорелась квартира.

На место происшествия выдвинулись сотрудники чрезвычайного ведомства.

Оказалось, что там горят балконы с 1 по 3 этаж во втором подъезде пятиэтажки. Спасатели приступили к тушению огня.

- Одновременно с этим сотрудники произвели разведку сильно задымленных помещений, в результате которой было эвакуировано 10 человек, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

Кроме этого, из дома вывели 33 человека, в том числе 4 ребенка.

На площади 30 квадратных метров огонь уничтожил оконные рамы и вещи на балконах с 1-го по 3-й этаж.

Причину пожара установят эксперты.

Всего с начала года спасатели 994 раза выезжали для ликвидации пожаров, на которых было спасено 47 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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