В Симферополе девушка помогла упавшей женщине и «обчистила» ее на 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-29T15:15:38+03:00

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В дежурную часть полиции Симферополя принесла заявление горожанка: в Екатерининском сквере незнакомка украла у нее из сумки кошелек.

- В женской сумочке находились денежные средства в размере 2500 рублей и банковские карты, с которых в последствии были сняты деньги в сумме 31400 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по РК. - Общая сумма ущерба составила 40700 рублей.

Сотрудники полиции задержали 18-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в краже.

Она не стала отнекиваться и рассказала, что она торговала в сквере цветами, когда увидела, что какая-то женщина поскользнулась и упала.

- Девушка помогла подняться на ноги, однако в этот момент из сумочки похитила кошелек. В кошельке находились банковские карты и бумажка с пин-кодами от карт, - отметили в ведомстве. Деньги она сняла и потратила.

На горожанку завели уголовное дело за кражу. По п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ ей грозит лишение свободы до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU