Осенью в детсады в Симферополе пойдут 5 тысяч малышей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-29T15:51:57+03:00

Еще 18 тысяч дошколят ждут, когда для них появятся места

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С 1 сентября в детские сады в Симферополе пойдут 5 тысяч малышей.

- 3,7 тысяч детей выпустятся из детсадов и уйдут в первые классы. На эти места будут сформированы группы. С 1 по 31 мая пройдет комплектация. И если учитывать освободившиеся места и те, которые откроются на 1 сентября 2019 года, в общей сложности мы выдадим пять тысяч путевок, - уточнила заместитель главы администрации Симферополя - начальник управления образования Татьяна Сухина.

На группы от 2-х до 3-х лет выделили более 1 000 мест. Кроме того, порядка 1 500 мест будет создано для детей от 3-х до 4-х лет и более 1 000 мест для детей от 5 до 6 лет.

Всего в очереди в дошкольные учреждения в Симферополе стоят 18 тысяч малышей.

- Доступность в детские сады в республике составляет 80%. Такие показатели удалось достичь за счет тех районов и городов, где проблема очередности практически решена. Непростой ситуация остается в крымской столице, Феодосии, Евпатории, Ялте и Алуште, где в детских садах, по-прежнему, не хватает мест, - говорит министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

ИСТОЧНИК KP.RU