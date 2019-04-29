В Крыму оштрафовали 11 нелегальных трудовых мигрантов из Средней Азии

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-29T16:06:02+03:00

Они работали а предприятии по переработке отходов в Белогорском районе. Фото: МВД по Республике Крым

Трех из них ждет выдворение за пределы России

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В Крыму полицейские и сотрудники управления по вопросам миграции выявили 11 мигрантов из Средней Азии. Они находились на территории республики, при этом нелегально осуществляли трудовую деятельность на предприятии по переработке отходов в Белогорском районе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, у них не было разрешительных документов.

В отношении иностранцев составили протоколы об административном правонарушении. Им назначили штрафы в размере двух тысяч рублей.

Кроме того, троих человек привлекли к ответственности через суд за то, что они незаконно находились на территории РФ.

- Их временно поместили в центр временного содержания иностранцев в Краснодарском крае для последующего административного выдворения за пределы РФ в форме принудительного выдворения, - добавили в пресс-службе.

Также в отношении еще одного мигранта вынесено еще одно постановление. Он должен заплатить 2 тысячи рублей штрафа.

После этого к ответственности привлекут владельца объекта размещения бытовых отходов – ему грозит штраф до 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU