2019-04-29T17:11:06+03:00
Происшествия

В Крыму объявили в розыск водителя: Он сбил пешехода и скрылся

От полученных травм пострадавший скончался
Александра КОРШУНОВА
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Правоохранители объявили в розыск водителя, который насмерть сбил пассажира в Симферопольском районе и скрылся. Авария произошла 29 апреля в период с 3 до 6 утра на дороге со стороны поселка Молодежное.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, это произошло в районе комплекса «Рыбацкая деревня».

- После чего в нарушение требований законодательства РФ водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован, - уточнили в МВД.

В аварии подозревают автомобиль Mitsubishi Pajero.

ВАЖНО

Если вы стали очевидцем данного ДТП, либо обладаете какой-либо информацией, просим сообщить в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Крым по тел: (3652) 668-700, либо в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району по тел. (3652) 274-421 или по телефону 102.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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