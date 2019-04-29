Следком начал проверку по факту ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли 5 человек

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-29T18:26:26+03:00

Один из водителей оказывал услуги по перевозке пассажиров

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Следственный отдел по Киевскому району Симферополя ГСУ СКР по РК начал проверку по факту аварии, которая произошла на ялтинской трассе 27 апреля.

В ДТП погибли пять человек.

Оказалось, что один из участников аварии оказывал услуги по перевозке пассажиров.

Сейчас проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сообщается, что ночью на трассе Симферополь - Ялта, недалеко от села Лозовое, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу,где столкнулся с Mercedes Vito. Именно этот водитель и осуществлял платную перевозку пассажиров.

В результате столкновения водитель автомобиля Chevrolet Lacetti и три его пассажира, из них один несовершеннолетний, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли.

Еще три человека, которые ехали в Mercedes Vito получили телесные повреждения различной степени тяжести.

- В настоящее время проводятся следственные действия и проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе ГСУ СКР по Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU