Погода в Крыму на 30 апреля: без осадков и тепло до +25

СЕГОДНЯ 06:12 2019-04-30T06:12:05+03:00

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30 апреля, на полуострове актуально штормовое предупреждение, которое также действительно для 1 и 2 мая. Мало того, действительно и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный днем 9-14 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Утром слабый дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

Потихоньку начинает прогревается вода: в Феодосии 13°, Алуште 12°, Ялте 11°, в р-не горы Карадаг 11°, Севастополе 12…13°, Евпатории 12°, Черноморском 12°, в Керченском проливе 12°, в Азовском море 14°.

ИСТОЧНИК KP.RU