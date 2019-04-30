В Крым не пропустили 8 упаковок запрещенного лекарства

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-30T09:30:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В пункте пропуска «Джанкой» в багажной сумке 59-летнего гражданина Украины пограничники нашли восемь упаковок лекарственного препарата.

- При изучении состава флаконов с жидкостью выяснилось, что они содержат фенобарбитал, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

А это вещество входит в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в России ограничен законом.

Все флаконы изъяли и отправили на экспертизу. После получения результатов анализа документы передадут в правоохранительные органы для принятия решения.

Крымские пограничники отмечают, что лекарства, содержащие фенобарбитал, нельзя ввозить в Россию, США, ОАЭ и большую часть стран Европы. Поэтому пограничники советуют всем желающим побывать за рубежом, во избежание неприятностей, внимательно изучить правилами пересечения госграницы.

ИСТОЧНИК KP.RU