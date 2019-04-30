Перевозки по «единому» билету в Крым стартовали 30 апреля
Во вторник, 30 апреля, начались перевозки по «единому» билету в Крым. Маршрут проходит через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы (Витязево).
Как сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции», на 30 апреля продано больше 73 тысяч «единых» билетов. При это из них в Крым – 47 тысяч, а из Крыма – 26 тысяч.
Это на 18% большем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
- Сегодня, в 00 часов 20 минут первым рейсом из Краснодара отправились 54 пассажира. Первым утренним рейсом из Анапы в Крым путешествуют 74 пассажира. Всего на майские праздники единым билетом планируют воспользоваться более 4 тысяч человек. В 2018 году за этот же период было перевезено 3308 пассажиров, - рассказал заместитель генерального директора АНО «Единая транспортная дирекция» Данил Иванов.
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По итогам опроса в соцсетях среди пассажиров, которые воспользовались «единым» билетом, они выбирают для отдыха:
Евпаторию – 22%
Ялту – 18%
Судак – 15%
Феодосия – 14%
Севастополь – 10%
Керчь – 4%
Симферополь – 2%
ИСТОЧНИК KP.RU