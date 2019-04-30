2019-04-30T09:32:00+03:00
Туризм

Перевозки по «единому» билету в Крым стартовали 30 апреля

Из Краснодара уже отправились первые 54 пассажира
Александра КОРШУНОВА
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Уже продано более 73 тысяч «единых» билетов. Фото: пресс-служба «Единой транспортной дирекции»Уже продано более 73 тысяч «единых» билетов. Фото: пресс-служба «Единой транспортной дирекции»
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Во вторник, 30 апреля, начались перевозки по «единому» билету в Крым. Маршрут проходит через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы (Витязево).

Как сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции», на 30 апреля продано больше 73 тысяч «единых» билетов. При это из них в Крым – 47 тысяч, а из Крыма – 26 тысяч.

Это на 18% большем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

- Сегодня, в 00 часов 20 минут первым рейсом из Краснодара отправились 54 пассажира. Первым утренним рейсом из Анапы в Крым путешествуют 74 пассажира. Всего на майские праздники единым билетом планируют воспользоваться более 4 тысяч человек. В 2018 году за этот же период было перевезено 3308 пассажиров, - рассказал заместитель генерального директора АНО «Единая транспортная дирекция» Данил Иванов.

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По итогам опроса в соцсетях среди пассажиров, которые воспользовались «единым» билетом, они выбирают для отдыха:

Евпаторию – 22%

Ялту – 18%

Судак – 15%

Феодосия – 14%

Севастополь – 10%

Керчь – 4%

Симферополь – 2%

ИСТОЧНИК KP.RU

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