2019-04-30T09:58:42+03:00
Общество

Подводная лодка ЧФ возвращается из Средиземного моря

«Колпино» проходит Черноморские проливы
Галина КОВАЛЕНКО
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Подлодка выполняла задачи в Средиземном море. Фото: пресс-служба Черноморского флотаПодлодка выполняла задачи в Средиземном море. Фото: пресс-служба Черноморского флота
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Подводная лодка «Колпино» Черноморского флота успешно выполнила задачи в группировке Военно-Морского Флота в Средиземном море. Сейчас экипаж современной субмарины взял курс к месту постоянного базирования.

- В настоящее время субмарина осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

В ведомстве отметили, что в проливе подлодки ЧФ, как и другие корабли и суда, действуют в строгом соответствии с международным правом.

На сегодняшний день на суше, а именно на военных полигонах Крымского полуострова и Краснодарского края проходят учения, в которых участвуют наземные подразделения Черноморского флота: ракетные и артиллерийские дивизионы «Бал», «Бастион» и «Берег».

ИСТОЧНИК KP.RU

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