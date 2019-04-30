«Херсонес Таврический» с 1 мая переходит на весенне-летний режим работы

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-30T10:07:24+03:00

Допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 19:30 Фото: Александра КОРШУНОВА

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С 1 мая музей-заповедник «Херсонес Таврический» переходит на весенне-летний режим работы.

В пресс-службе напомнили, что право бесплатного входа на территорию Херсонесского музея имеют жители Севастополя (при предъявлении документа, удостоверяющего личность и севастопольскую прописку).

- Также право на бесплатный самостоятельный осмотр памятников городища, находящиеся на территории Музея-заповедника, имеют дети, не достигшие 16 летнего возраста, - добавили в музее.

КОНКРЕТНО

Режим работы «Херсонеса Таврического» с 1 мая:

- время работы музея-заповедника с 06:00 до 20:00 (допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 19:30)

- режим работы залов Музея-заповедника: с 09:00 до 18:00

- режим работы кассы: с 09:00 до 18:00 (продажа билетов до 19:30)

- режим работы туалета: с 08:00 до 20:00

- режим работы магазинов: с 09:00 до 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU