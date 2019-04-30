В Севастополе у посетителя бара украли рюкзак

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-30T13:10:52+03:00

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В дежурную часть полиции Севастополя обратился 28-летний житель горожанин, у которого в кафе пропал рюкзак с содержимым.

Сотрудники выехали на место преступления и установили подозреваемого, которым оказался 31-летний местный житель.

-Заявитель оставил без присмотра рюкзак, в котором находился мобильный телефон и зарядное устройство к нему, возле столика в кафе, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю, - и мужчина, который сидел рядом, похитил рюкзак.

Но его быстро, по горячим следам нашли полицейские. Подозреваемого задержали, а вещи вернули потерпевшему.

На молодого мужичину завели уголовное дело за кражу. По ч. 2 ст. 158 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.

В одном из баров Севастополя, в этом году и вовсе произошла трагедия: от ножевых ран погиб отец двух малолетних детишек.

ИСТОЧНИК KP.RU