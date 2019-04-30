2019-04-30T14:00:44+03:00
Общество

В Симферополе с 1 мая возобновит работу троллейбус №20

Он будет курсировать между аэропортом столицы и ж/д вокзалом
Александра КОРШУНОВА
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Стоимость проезда - 14 рублейСтоимость проезда - 14 рублейФото: Александра КОРШУНОВА
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Со среды, 1 мая, в Симферополе возобновится работа троллейбуса №20 «Экспресс». Он будет курсировать между аэропортом крымской столицы и железнодорожным вокзалом с суточным графиком работы, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымтроллейбус».

Это связано с началом курортного сезона.

Маршрут будет удобен как для жителей республики, так и для гостей Симферополя.

- Интервал движения данного троллейбуса составляет 30 минут, - добавили в пресс-службе.

Стоимость за одну поездку в маршруте №20 «Экспресс» равна 14 рублям.

ВАЖНО

В Крым и Севастополе 1 мая будет затруднено движение транспорта. В местах проведения первомайской демонстрации будет запрещен проезд и стоянка авто.

"КП-Крым" составила список улиц, на которых ограничат движение, а также рассказала, как будет ходить транспорт в праздничный день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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