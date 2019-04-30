В Симферополе с 1 мая возобновит работу троллейбус №20
Со среды, 1 мая, в Симферополе возобновится работа троллейбуса №20 «Экспресс». Он будет курсировать между аэропортом крымской столицы и железнодорожным вокзалом с суточным графиком работы, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымтроллейбус».
Это связано с началом курортного сезона.
Маршрут будет удобен как для жителей республики, так и для гостей Симферополя.
- Интервал движения данного троллейбуса составляет 30 минут, - добавили в пресс-службе.
Стоимость за одну поездку в маршруте №20 «Экспресс» равна 14 рублям.
ВАЖНО
В Крым и Севастополе 1 мая будет затруднено движение транспорта. В местах проведения первомайской демонстрации будет запрещен проезд и стоянка авто.
"КП-Крым" составила список улиц, на которых ограничат движение, а также рассказала, как будет ходить транспорт в праздничный день.
ИСТОЧНИК KP.RU