2019-04-30T14:00:54+03:00
Происшествия

Севастопольские прокуроры выявили нарушений при заключении госконтракта на 60 миллионов рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Галина КОВАЛЕНКО
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Прокуратура Севастополя выявила, что при заключении госконтракта ГБУ «Дирекция капитального строительства» допустила нарушений на сумму около 60 миллионов рублей

- Должностные лица ГБУ для участия в электронном аукционе на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство берегозащитных дамб на р. Кача, г. Севастополь» предоставили подложные документы, - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

И потом по этим фальшивым бумагам заключили госконтракта на 60 миллионов рублей.

После того, как в процесс вмешалась прокуратура, государственный контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

- Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в отдел дознания ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурорской проверкой нарушений уголовного законодательства по ч.ч. 1, 3 ст. 327 УК РФ (изготовление и использование заведомо подложного документа), - отмечают в надзорном органе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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