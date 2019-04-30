У юного симферопольца изъяли три килограмма «синтетических» наркотиков
В Крыму у 22-летнего симферопольца транспортные полицейские нашли 3 килограмма «синтетических» наркотиков. Кристаллическое вещество бежевого в семи полимерных пакетах у него обнаружили в ходе личного досмотра.
Как сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте, по месту жительства, после обыска, у него забрали еще 14 пакетов с подобным наркотическим средством.
А после расследования удалось найти и тайник, который был расположен в лесопосадке возле села Михайловка Сакского района.
Экспертиза подтвердила, что вещества относятся к классу наркотических. Их общий объем превышал три килограмма.
В Крыму задержали 22-летнего симферопольца с тремя килограммами наркотиков.Он хотел их продавать. Правоохранители даже нашли тайник в Сакском районе. Видео: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте.! другой источник
- Задержанный рассказал, что купил вещество в Краснодарском крае через Интернет для их продажи в Республике Крым и Севастополе, - дополнили в пресс-службе ведомства.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU