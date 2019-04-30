У юного симферопольца изъяли три килограмма «синтетических» наркотиков

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-30T15:01:39+03:00

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

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В Крыму у 22-летнего симферопольца транспортные полицейские нашли 3 килограмма «синтетических» наркотиков. Кристаллическое вещество бежевого в семи полимерных пакетах у него обнаружили в ходе личного досмотра.

Как сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте, по месту жительства, после обыска, у него забрали еще 14 пакетов с подобным наркотическим средством.

А после расследования удалось найти и тайник, который был расположен в лесопосадке возле села Михайловка Сакского района.

Экспертиза подтвердила, что вещества относятся к классу наркотических. Их общий объем превышал три килограмма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/706270" frameborder="0"></iframe> В Крыму задержали 22-летнего симферопольца с тремя килограммами наркотиков.Он хотел их продавать. Правоохранители даже нашли тайник в Сакском районе. Видео: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте.! другой источник

- Задержанный рассказал, что купил вещество в Краснодарском крае через Интернет для их продажи в Республике Крым и Севастополе, - дополнили в пресс-службе ведомства.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU