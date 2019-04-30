2019-04-30T15:28:55+03:00
Общество

За первые месяцы 2019 года в Крыму родилось 34 двойни

Всего на свет в этот период появилось три тысячи детей
Александра КОРШУНОВА
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В Крым за период с января по февраль родилось 34 двойни. Всего за два месяца на свет в республике появились 1,5 тысячи мальчиков и такое же количество девочек.

Как рассказали в Крымстате, за этот же период в Крыму зарегистрировали 736 браков и 356 разводов.

В статистическом органе заявили, что в Крыму сохраняется естественная убыль населения - 1,6 тысячи человек. И по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 11,8%.

За зимние месяцы 2019 года смертность превысила рождаемость в 1,5 раза.

- Основными причинами смерти по-прежнему остаются болезни системы кровообращения - 55,0%, новообразования -14,4% и внешние причины смерти - 7,0%, - добавили в Крымстате.

ИНТЕРЕСНО

Всего за пять лет в Крыму родилось 115 тысяч детей. По данным Департамента ЗАГС, в крымской столице родилось 30 тысяч детей. В Симферопольском районе - почти 9 тысяч, в Ялте - около 7 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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