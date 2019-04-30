2019-04-30T16:17:00+03:00
Общество

В Крыму объявили высокую пожарную опасность: Что запрещено делать

Предупреждение начало действовать с 30 апреля
Александра КОРШУНОВА
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В ближайшие дни, с 30 апреля по 2 мая, в Крыму ожидается высокая пожарная опасность.

- В городах: Симферополь, Белогорск, Почтовое объявлен 4 класс пожарной опасности, в Евпатории, Алуште, Феодосии, Ялте, на Ангарском Перевале и Ай-Петри - 3 класс пожарной опасности, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

В эти день прогнозируется возникновение очагов степных и лесных пожаров. А также происшествий, связанных с возгораниями в районе озер.

ВАЖНО

В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра

- курить, бросать горящие спички, окурки

- использовать пиротехнические изделия

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал

- оставлять на солнце бутылки, осколки стекла, другой мусор

- выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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