В Крыму объявили высокую пожарную опасность: Что запрещено делать
В ближайшие дни, с 30 апреля по 2 мая, в Крыму ожидается высокая пожарная опасность.
- В городах: Симферополь, Белогорск, Почтовое объявлен 4 класс пожарной опасности, в Евпатории, Алуште, Феодосии, Ялте, на Ангарском Перевале и Ай-Петри - 3 класс пожарной опасности, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.
В эти день прогнозируется возникновение очагов степных и лесных пожаров. А также происшествий, связанных с возгораниями в районе озер.
ВАЖНО
В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра
- курить, бросать горящие спички, окурки
- использовать пиротехнические изделия
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал
- оставлять на солнце бутылки, осколки стекла, другой мусор
- выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU