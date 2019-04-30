2019-04-30T16:27:37+03:00
Общество

В центре Севастополя появились часы-клумба

Новшество украсило Синопскую лестницу
Галина КОВАЛЕНКО
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На лестнице высаживают цветы.На лестнице высаживают цветы.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Севастополе идут работы по устройству необычного цветника, в котором кроме растений, также разместили и часовой механизм.

Такая необычная клумба-часы украсила центр города-героя, а именно легендарную Синопскую лестницу.

- Стрелки у "ходиков" огромные – метра три-четыре не меньше, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» горожанин Дмитрий Метелкин. – Шел недавно мимо и там уже вовсю высаживают какие-то яркие цветы. По всей видимости к майским праздникам все будет готово.

Как же уживутся на одной грядке флора, которую нужно поливать и железо, которое может разрушить повышенная влажность?

Но ржавчина не грозит конструкции, потому что ее выполнили из нержавеющей стали.

Правильность хода можно будет регулировать через интернет. Все это удовольствие стоит порядка одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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