Дополнительные автобусы запустят в Симферополе в поминальный день

СЕГОДНЯ 17:13 2019-04-30T17:13:38+03:00

Направление движения будет отображаться на электронном табло транспорта Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Также в городе перекроют некоторые улицы

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В поминальный день 5 мая в Симферополе в направлении городских кладбищ «Абдал-1» и «Абдал-2» направят дополнительные автобусы предприятия «Горавтотранс».

Как сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Лавринова, направление движения будет отображаться на электронном табло транспорта.

Автобусы будут отправляться с конечных остановок:

- микрорайон «Пневматика»

- улица Маршала Жукова

- поселок Грэсовский

- улица Селим Герая (7-я городская больница)

- Универмаг Крым (площадь Московская).

- Количество единиц транспорта будет регулироваться в зависимости от интенсивности пассажиропотока, - уточнила Лавринова.

ВАЖНО

В поминальный день с 6.00 до 14.00 перекроют движение транспорта по улице Куйбышева, на участке от улицы Кечкеметской до транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Куйбышева и автодороге «Обход Симферополя».

В это время на этом участке улицы Куйбышева запретят парковку, там будут дежурить эвакуаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU