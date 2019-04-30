Дополнительные автобусы запустят в Симферополе в поминальный день
В поминальный день 5 мая в Симферополе в направлении городских кладбищ «Абдал-1» и «Абдал-2» направят дополнительные автобусы предприятия «Горавтотранс».
Как сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Лавринова, направление движения будет отображаться на электронном табло транспорта.
Автобусы будут отправляться с конечных остановок:
- микрорайон «Пневматика»
- улица Маршала Жукова
- поселок Грэсовский
- улица Селим Герая (7-я городская больница)
- Универмаг Крым (площадь Московская).
- Количество единиц транспорта будет регулироваться в зависимости от интенсивности пассажиропотока, - уточнила Лавринова.
ВАЖНО
В поминальный день с 6.00 до 14.00 перекроют движение транспорта по улице Куйбышева, на участке от улицы Кечкеметской до транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Куйбышева и автодороге «Обход Симферополя».
В это время на этом участке улицы Куйбышева запретят парковку, там будут дежурить эвакуаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU