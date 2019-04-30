Крымское телевидение отмечает 60-летний юбилей

СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-30T17:49:21+03:00

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Сегодня, 30 апреля крымское телевидение отмечает юбилей – с момента начала вещания прошло 60 лет.

- Хочу высказать большую благодарность за ту работу, которую вы делали на протяжении пяти лет. От объективности подачи информации зависит во многом и политическая обстановка на полуострове. Спасибо, что во время «Крымской весны» освещали события и информировали о том, что происходит, - поздравил коллектив телеканала «Первый Крымский» Сергей Аксенов.

Выступления крымских творческих коллективов украсили праздникФото: Надежда ДАЦЮК

Фото: Надежда ДАЦЮК

Для гостей мероприятия выступили крымские творческие коллективы - музыканты, певцы и танцоры.

Завершило праздник выступление известного российского исполнителя Олега Газманова.

ИСТОЧНИК KP.RU