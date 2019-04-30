Крымское телевидение отмечает 60-летний юбилей
Сегодня, 30 апреля крымское телевидение отмечает юбилей – с момента начала вещания прошло 60 лет.
- Хочу высказать большую благодарность за ту работу, которую вы делали на протяжении пяти лет. От объективности подачи информации зависит во многом и политическая обстановка на полуострове. Спасибо, что во время «Крымской весны» освещали события и информировали о том, что происходит, - поздравил коллектив телеканала «Первый Крымский» Сергей Аксенов.
Выступления крымских творческих коллективов украсили праздникФото: Надежда ДАЦЮК
Фото: Надежда ДАЦЮК
Для гостей мероприятия выступили крымские творческие коллективы - музыканты, певцы и танцоры.
Завершило праздник выступление известного российского исполнителя Олега Газманова.
ИСТОЧНИК KP.RU