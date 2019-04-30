В Севастополе преступника-рецидивиста, обокравшего женщину под Новый год, приговорили к 4 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-30T17:56:38+03:00

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

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В Севастополе преступника-рецидивиста приговорили к 4-м годам исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя, 38-летний мужчина обокрал женщину в канун Нового года.

Вечером 29 декабря 2018 года она отдыхала со своим знакомым в баре, они вместе выпивали, но поссорились.

После этого женщина решила поехать домой на маршрутке.

- В итоге нетрезвая потерпевшая и оказалась сидящей без сознания на ступеньках у парикмахерской, чем воспользовался проходящий мимо мужчина. Преступник был пьян, но это не помешало ему снять с женщины меховой жилет, забрать сумку, в которой находились телефон и документы, - добавили в суде.

В результате этого потерпевшая получила имущественный ущерб на сумму почти 40 тысяч рублей.

Оказалось, что мужчина не впервые оказался на скамье подсудимых: за преступление в сфере оборота наркотиков, кражу и угрозу убийством он уже имеет две неснятые судимости.

После исследования всех материалов дела, суд назначил преступнику 4 года тюрьмы в исправительной колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU