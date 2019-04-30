В Крыму на чиновника Бахчисарайского района завели 3 уголовных дела

СЕГОДНЯ 19:57 2019-04-30T20:01:53+03:00

Его подозревают в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий

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Следователи на одного из руководителей администрации Бахчисарайского района завели сразу 3 уголовных дела за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Подозреваемый «забыл» о том, что за работу исполнителям нужно отдавать деньги только после ее выполнения.

- Он подписал акты сдачи-приемки выполненных работ и счетов в отсутствие фактически выполненных работ, - сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым, - что явилось основанием для перечисления бюджетных денежных средств в одном случае в размере 2 077 461,20 рублей, во втором – 2 514 385,85 рублей, в третьем – 2 697 812,45 рублей, на счет подрядчика.

Речь шла о подготовке проектов реконструкции автодорог в селах Железнодорожное, Плодовое и Табачное Бахчисарайского района.

Расследование продолжается, - отметили в ведомстве.

Сегодня освободили от должности главу администрации Евпатории Андрея Филонова, который стал фигурантом 2 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU