Погода в Крыму 1 мая: Штормовое предупреждение и пожарная опасность

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-01T09:54:30+03:00

Начало мая в Крыму будет жарким Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Погода 1 мая в Крыму будет жаркой и ветреной. Как сообщили в крымском гидрометцентре, на полуострове сохраняется высокая пожарная опасность, в силе остается и штормовое предупреждение.

В Симферополе 1 мая переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +21…+23.

В Севастополе чуть прохладнее, днем +16…+18. Зато теплее ночью: +12…+14. Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на побережье туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

В Керчи ночью и утром слабый дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9; днем +20…+22.

ИСТОЧНИК KP.RU