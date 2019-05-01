В Крыму осудили молдаванина, который пытался въехать на полуостров по фальшивому украинскому паспорту

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-01T10:05:30+03:00

Мужчина заявил, что оформил его в незалежной "за большие деньги"

Изменить размер текста: A A

В Крыму вынесли приговор 38-летнему гражданину Республики Молдова, который пытался попасть на полуостров по фальшивому паспорту.

Его задержали в феврале этого года в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Армянск". Мужчина предъявил для проверки национальный паспорт Украины, однако пограничники заподозрили подделку.

- По результатам дополнительного исследования бланка с применением специальной техники пограничники установили, что паспорт недействителен и не может использоваться в качестве удостоверения личности, - рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ. - В ходе опроса выяснилось, что данный документ мужчина оформил у знакомых на территории Украины еще в 2011 году за "большие деньги" и пояснил, что до настоящего времени он использовал его для решения вопросов во всех инстанциях по месту жительства, представляясь гражданином Украины.

Армянский городской суд признал иностранца виновным в покушении на незаконное пересечение государственной границы (ч.3 ст.30, ч.1 ст.322 УК РФ) и использовании заведомо подложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ).

Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU