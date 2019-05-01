"Нет НАТО!": В первомайском шествии в Крыму приняли участие зарубежные делегации

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-01T18:47:22+03:00

Демонстрация 1 мая в Симферополе собрала очень много людей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Прошли представители из США, Швеции и Израиля, а также Великобритании и Непала

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К первомайскому шествию в Симферополе присоединились иностранные делегации, прибывшие в Крым накануне.

Так, в составе колонны трудящихся и учащихся прошли с транспарантами гости из США, Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.

Представители зарубежных стран несли плакаты с надписями "Нет НАТО!", "Сохраним мир", "Ради мира", а также флаги своих государств.

Всего, по данным городской администрации, в шествии в этом году приняли участие не менее 28 тысяч человек.

Среди них - чиновники муниципального и республиканского уровня, активисты профсоюзных организаций, члены Общероссийского народного фронта, представители политических партий и различных предприятий полуострова, а также студенты и школьники крымской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU