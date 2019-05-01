На озеленение Симферополя потратят 24 миллиона
В бюджете Симферополя на озеленение в 2019 году заложено 24 миллиона рублей. Высаживать растения начали в канун майских праздников.
По словам начальника департамента городского хозяйства Эльвиры Евтуховой, на площади Советской уже высадили 9 тысяч цветов, а на площади Ленина - 1200 роз.
Всего в крымской столице планируют высадить 44 тысячи цветов.
На сайте горадминистрации опубликован подробный план озеленения крымской столицы.
Согласно документу, на площади Московской осенью появятся розы и кусты можжевельника, на улице Горького - бегонии и петунии, а возле въездной стелы со стороны Ялтинского шоссе высадят нарциссы, тюльпаны и флоксы. Планируется высадить цветы и у стелы со стороны Феодосийского шоссе.
Коммунальщики намерены засадить цветами скверы имени Суворова, Потемкина, Сергия Радонежского. Петунии в термочашах появятся на улицах Горького, Пушкина и Карла Маркса.
ИСТОЧНИК KP.RU