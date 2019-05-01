На озеленение Симферополя потратят 24 миллиона

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-01T17:38:59+03:00

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В бюджете Симферополя на озеленение в 2019 году заложено 24 миллиона рублей. Высаживать растения начали в канун майских праздников.

По словам начальника департамента городского хозяйства Эльвиры Евтуховой, на площади Советской уже высадили 9 тысяч цветов, а на площади Ленина - 1200 роз.

Всего в крымской столице планируют высадить 44 тысячи цветов.

На сайте горадминистрации опубликован подробный план озеленения крымской столицы.

Согласно документу, на площади Московской осенью появятся розы и кусты можжевельника, на улице Горького - бегонии и петунии, а возле въездной стелы со стороны Ялтинского шоссе высадят нарциссы, тюльпаны и флоксы. Планируется высадить цветы и у стелы со стороны Феодосийского шоссе.

Коммунальщики намерены засадить цветами скверы имени Суворова, Потемкина, Сергия Радонежского. Петунии в термочашах появятся на улицах Горького, Пушкина и Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU