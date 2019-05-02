Канатная дорога на Ай-Петри снова работает после длительного перерыва
После 3-х месячного перерыва канатная дорога от поселка Мисхор на гору Ай-Петри на южном берегу Крыма снова работает.
Канатка, как ее называют местные, не функционировала по причине профилактики перед курортным сезоном.
Первые туристы смогли прокатиться на канатной дороге уже 1 мая.
Напомним, канатная дорога на Ай-Петри считается в Крыму одним из популярных туристических объектов. Подняться на высоту 1153 метра возможно всего за 15 минут, при этом насладившись колоритной панорамой и видами полуострова.
На самом плато Ай-Петри отдыхающих ждет развитая инфраструктура, которая включает: кафе, экскурсии, катание на лошадях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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