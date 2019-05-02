Канатная дорога на Ай-Петри снова работает после длительного перерыва

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-02T09:45:34+03:00

Подняться на высоту 1153 метра возможно всего за 15 минут Фото: "КП" Архив

Ее закрывали на три месяца для профилактических работ

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После 3-х месячного перерыва канатная дорога от поселка Мисхор на гору Ай-Петри на южном берегу Крыма снова работает.

Канатка, как ее называют местные, не функционировала по причине профилактики перед курортным сезоном.

Первые туристы смогли прокатиться на канатной дороге уже 1 мая.

Напомним, канатная дорога на Ай-Петри считается в Крыму одним из популярных туристических объектов. Подняться на высоту 1153 метра возможно всего за 15 минут, при этом насладившись колоритной панорамой и видами полуострова.

На самом плато Ай-Петри отдыхающих ждет развитая инфраструктура, которая включает: кафе, экскурсии, катание на лошадях.

ИСТОЧНИК KP.RU