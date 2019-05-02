В Симферополе водитель погиб, врезавшись в дерево

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-02T10:24:59+03:00

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Смертельное ДТП произошло в Симферополе в среду, 1 мая. Как стало известно из информации очевидцев, водитель Жигули (тройка) не справился с управлением и врезался в дерево. Травмы оказались серьезные, и мужчина не выжил в ДТП.

В МВД сообщили, что погибшему был 31 год. Известно, что автовладелец примерно в 16.00 ехал по улице Ак-Кая со стороны улицы Аральской.

Что случилось с машиной, и по какой причине мужчина оказался на встречной полосе, а затем врезался в дерево, сейчас выясняется.

- Автомобиль мчался на большой скорости, - уточняют очевидцы аварии в соцсетях.

Вместе с водителем в машине находилась 27-летняя девушка. С травмами различной тяжести ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU