В Симферополе водитель погиб, врезавшись в дерево
Смертельное ДТП произошло в Симферополе в среду, 1 мая. Как стало известно из информации очевидцев, водитель Жигули (тройка) не справился с управлением и врезался в дерево. Травмы оказались серьезные, и мужчина не выжил в ДТП.
В МВД сообщили, что погибшему был 31 год. Известно, что автовладелец примерно в 16.00 ехал по улице Ак-Кая со стороны улицы Аральской.
Что случилось с машиной, и по какой причине мужчина оказался на встречной полосе, а затем врезался в дерево, сейчас выясняется.
- Автомобиль мчался на большой скорости, - уточняют очевидцы аварии в соцсетях.
Вместе с водителем в машине находилась 27-летняя девушка. С травмами различной тяжести ее доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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