Крымчанам запретили устраивать пикники до 5 мая

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-02T12:41:20+03:00

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В Главке МЧС предупредили о продлении экстренного пожароопасного периода. Температура воздуха в Крыму сохраняется высокой, в связи с этим, разжигать костры в лесной местности запрещено.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни +23 градуса. Погода обещает быть сухой, а порывы ветра достигнут до 15 метров секунду. Что делает опасным возникновение малейшей вспышки.

- Высокая пожароопасность сохранится в Крыму до 5 мая, - сообщили в ведомстве.

В перечень запрещенных действий входит не только разжигание костров, но и пользование мангалами и другими приспособлениями с открытым огнем в лесу, рядом с деревьями или сухой травой.

Запрещено также использовать пиротехнику, выжигать траву или стерни на полях или полянах.

ИСТОЧНИК KP.RU