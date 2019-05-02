Крымчанам запретили устраивать пикники до 5 мая
В Главке МЧС предупредили о продлении экстренного пожароопасного периода. Температура воздуха в Крыму сохраняется высокой, в связи с этим, разжигать костры в лесной местности запрещено.
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни +23 градуса. Погода обещает быть сухой, а порывы ветра достигнут до 15 метров секунду. Что делает опасным возникновение малейшей вспышки.
- Высокая пожароопасность сохранится в Крыму до 5 мая, - сообщили в ведомстве.
В перечень запрещенных действий входит не только разжигание костров, но и пользование мангалами и другими приспособлениями с открытым огнем в лесу, рядом с деревьями или сухой травой.
Запрещено также использовать пиротехнику, выжигать траву или стерни на полях или полянах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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