В Керчи почтили память жертв одесской трагедии 2014 года

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-02T14:04:28+03:00

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Жители Керчи почтили память жертв трагедии в одесском Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года. Тогда, напомним, в результате столкновения активистов "антимайдана" и радикалов погибли несколько десятков человек.

Траурный митинг, организованный Русской общиной Крыма, прошел у памятника городам-героям, среди которых есть и Одесса. Участники акции возложили цветы к памятнику и почтили погибших минутой молчания.

- Жестокая акция устрашения одесситов была проведена неофашистами по заданию тех, кто возглавил неконституционный переворот в Киеве. Людей обманом загнали в здание Дома профсоюзов и там их начали убивать. Если бы крымчане не восстали против хунты в феврале и не победили в марте 2014 года, то та же участь ожидала и нас, - заявил на митинге председатель керченской организации Русской общины Крыма Валерий Плотников.

Участники митинга планируют обратиться к руководству республики с просьбой объявить 2 мая днем памяти погибших в одесской трагедии.

Керчане возложили цветы к памятнику городам-героям.

СПРАВКА "КП"

2 мая 2014 года в Одессе началось столкновение сторонников "антимайдана" с радикалами, среди которых были участники Евромайдана и футбольные ультрас. Палаточный городок, разбитый "антимайдановцами", разрушили, людям пришлось укрыться в Доме Профсоюзов. Радикалы открыли огонь по безоружным людям, Дом Профсоюзов забрасывали "коктейлями Молотова", начался пожар. Врачей и спасателей радикалы не подпускали. Жертвами стали 48 человек, еще более 250 - пострадали.

Пока следствие не слишком продвинулось. Виновные не найдены. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине признала расследование неэффективным.

ИСТОЧНИК KP.RU