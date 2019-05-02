Из Симферополя запустили авиасообщение в Минеральные воды

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-02T15:47:09+03:00

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Со 2 мая возобновилось авиасообщение между аэропортами Симферополь и Минеральные Воды. Совершить путешествие на самолете по этому маршруту из Крыма и обратно можно до 26 октября.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Симферополь, перелеты будут выполняться три раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100.

- Авиакомпания, осуществляющая указанные перевозки, приступила к выполнению рейсов из Симферополя в июне 2018 года. В осенне-зимнем сезоне авиакомпания летала из Крыма в Москву (аэропорт Внуково) и в Ростов-на-Дону. В весенне-летнем сезоне, кроме Минеральных Вод, авиакомпания выполняет рейсы из аэропорта Симферополь в Ростов-на-Дону, а с 4 июня начнет перелеты в Элисту, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU