«Патриот» с ребенком в салоне застрял в грязи в Крыму

СЕГОДНЯ 20:17 2019-05-02T20:17:57+03:00

Без специализированной помощи спасателей туристы не смогли выбраться из грязевого плена

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Как сообщили в республиканском главке МЧС, в горах Белогорского района Крыма в размытом грунте увяз автомобиль «Патриот». В салоне машины находился маленький ребенок.

Спасатели оперативно приехали на помощь пострадавшим. В пресс-службе ведомства рассказали, что на пульт спасателей поступило сообщение о том, что автомобиль УАЗ «Патриот» застрял в грязи неподалеку от турстоянки Верхний Кок-Асан.

Самостоятельно, без специализированной помощи спасателей, туристы не смогли выбраться из грязевого плена. Так как было темно, отдыхающие не рискнули самостоятельно искать тропу, чтобы выйти до ближайшего села.

Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли автомобиль из размытого грунта на дорогу.

Помощь медиков водителю и пассажирам УАЗа не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU