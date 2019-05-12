2019-05-12T10:24:44+03:00
Политика

В Донецке отметили пятилетие ДНР

Крымская делегация посетила молодую республику в её первый юбилей
Олег МЫЛЬНИКОВ
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ДНР отметила свой первый юбилей. Фото пресс-службы Госсовета РК. Республики КрымДНР отметила свой первый юбилей. Фото пресс-службы Госсовета РК. Республики Крым
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Глава ДНР Денис Пушилин приветствовал делегации десятка стран, прибывшие в Донецк. По его словам, ДНР всегда ощущали поддержку дружественных государств, что стало залогом существования и развития Донецкой Народной Республики.

- Для нас это очень важный праздник. Пять лет – срок небольшой в историческом плане, но в плане того, сколько всего произошло в Республике, в мире – это огромный срок, - подчеркнул Глава ДНР.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал Пушилина,отметив, что это только начало.

- Мы, крымчане, поддерживаем ваше стремление к свободе и вашу борьбу, - сказал он, - Мы – один народ! Наша сила – в единстве! Желаю всем мира, благополучия и процветания!

Глава Госсовета РК Владимир Константинов выразил признательность руководству ДНР за поддержание дружественных связей с Крымом, развитие и укрепление связей с Республикой.

В рамках празднования пятилетия организована выставка достижений республики, сообщает пресс-служба Госсовета РК. На главной улице столицы состоялся театрализованный концерт и масштабная историко-политическая акция «Лента времени».

ИСТОЧНИК KP.RU

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