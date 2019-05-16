На Евпаторийской развязке в Симферополе перекроют движение
В Симферополе 16 мая в 22.00 перекроют движение по путепроводу Евпаторийской развязки. Оно будет ограничено до 7 утра 17 мая, рассказали в Службе автомобильных дорог.
Это связано с выполнением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона.
- Для движения со стороны Ялты в сторону Севастополя необходимо будет проехать для разворота до светофора за поселком Богдановка, - дополнили в САБ.
Схема движения. Фото: Служба автомобильных дорог Республики Крым
Водителей просят руководствоваться знаками дорожного движения и схемой движения или выбирать альтернативные пути объезда.
Напомним, съезд по развязке в сторону Симферополя открыли вечером 7 мая, а в направлении Севастополя - 11 мая.
НА ЗАМЕТКУ
В Симферополе 19 мая для автомобилей перекроют улицу Пушкина (на участке от ул. Гоголя до ул. Самокиша). Ограничение продлится с 7.00 до 18.00.
Там также нельзя будет парковать машины.
ИСТОЧНИК KP.RU