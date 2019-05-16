На Евпаторийской развязке в Симферополе перекроют движение

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-16T15:15:10+03:00

Это связано с выполнением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Симферополе 16 мая в 22.00 перекроют движение по путепроводу Евпаторийской развязки. Оно будет ограничено до 7 утра 17 мая, рассказали в Службе автомобильных дорог.

Это связано с выполнением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона.

- Для движения со стороны Ялты в сторону Севастополя необходимо будет проехать для разворота до светофора за поселком Богдановка, - дополнили в САБ.

Схема движения. Фото: Служба автомобильных дорог Республики Крым

Водителей просят руководствоваться знаками дорожного движения и схемой движения или выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, съезд по развязке в сторону Симферополя открыли вечером 7 мая, а в направлении Севастополя - 11 мая.

НА ЗАМЕТКУ

В Симферополе 19 мая для автомобилей перекроют улицу Пушкина (на участке от ул. Гоголя до ул. Самокиша). Ограничение продлится с 7.00 до 18.00.

Там также нельзя будет парковать машины.

ИСТОЧНИК KP.RU