В Бахчисарае сняли кошку с 10-метровой березы

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-17T16:08:43+03:00

Два дня мурка своим жалобным мяуканьем доводила до слез малышей из детсада "Гнездышко"

Изменить размер текста: A A

В Бахчисарае на дерево, растущее во дворе детского сада «Гнездышко», забралась кошка.

Животное не могло само слезть с высокой березы и громко мяукало. Малыши и сотрудники детсада очень переживали, но ничем не могли помочь. Особенно волновались дошколята из группы «Капитошка», на чьей прогулочной площадке растет березка.

На нервах прошел понедельник и половина вторника. Конец кошачьим страданиям положил профессиональный спасатель и по совместительству папа одного из детсадовцев.

Мужчина взял лестницу, бесстрашно забрался на самую макушку березы и бережно снял несчастную.

Дмитрий Сватухин не побоялся залезть на дерево. Фото: Инна Гилева/VK

- Спасибо, сотруднику Бахчисарайского АСО Дмитрию Сватухину, за то, что не остался равнодушным к слезам детей и переживаниям сотрудников, - поблагодарили спасателя сотрудники «Гнездышка».

Сама же кошка, как только оказалась на земле, тут же убежала, даже не стала пить молоко, которое ей приготовили.

Бахчисарайские кошки не устают удивлять: одна местная мурка усыновила 3 бельчат.

ИСТОЧНИК KP.RU