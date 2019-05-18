На Крым 19 мая обрушится шторм

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-18T16:34:30+03:00

Синоптики обещают ливни, град и шквальный ветер по всему полуострову

Изменить размер текста: A A

В Крыму завтра, 19 мая, синоптики прогнозируют сильные ливни, град и шквальный ветер 15-20 м/с, предупреждает МЧС республики.

- Как сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 19 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, - сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели советуют крымчанам соблюдать правила безопасности при непогоде: по возможности оставаться в помещении во время шторма, не спускаться в подземные переходы и углубленные помещения, если непогода застала на улице.

Кроме того, МЧСники не рекомендуют находится вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, вывесок и дорожных знаков.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить на единый телефон пожарных и спасателей - «101».

ИСТОЧНИК KP.RU