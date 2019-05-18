Крымские пограничники задержали браконьеров с 900 килограммами камбалы на борту

18 Май 21:39 2019-05-18T21:39:35+03:00

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Сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму задержали два маломерных катера с 900 килограммами камбалы на борту, которую запрещено добывать в этот период.

Браконьеров обнаружили в Каркинитском заливе в ходе рейда береговой охраны - ими оказались четыре жителя Черноморского района.

- В результате проверки и осмотра рыбацких катеров пограничники обнаружили около 5 тысяч метров ставных сетей, запрещенных к применению на данном участке акватории, а также порядка 260 экземпляров камбалы-калкан общим весом более 900 килограммов, добыча которой в этом районе и период времени также запрещены, - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по РК.

На горе-рыбаков возбуждены административные дела в соответствии с частью 2 статьи 8.17 и частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ.

В настоящее время проводится расследование. Результаты которого будут позже переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU