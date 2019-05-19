2019-05-19T09:21:24+03:00
Общество

На неделе в Крым придет похолодание

Температура воздуха опустится на несколько градусов
Лера ВОЛЬНАЯ
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В понедельник и вторник еще будет тепло и солнечноВ понедельник и вторник еще будет тепло и солнечноФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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Летняя жара на следующей неделе сменится облачной погодой, сопровождаемой изредка дождями.

Синоптики говорят, что погода на полуострове испортится в середине недели.

В понедельник, 20 мая на небе еще будет светить солнце, а воздух прогреется до +27 градусов. Однако уже в среду температура воздуха опустится до + 21 градуса.

Дожди ожидаются, начиная со среды, 22 мая, заканчивая воскресеньем, 26 мая.

При этом сильного ветра синоптики не обещают. Порывы его достигнут максимум 2-3 метра в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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