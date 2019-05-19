На неделе в Крым придет похолодание
Температура воздуха опустится на несколько градусов
В понедельник и вторник еще будет тепло и солнечноФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Изменить размер текста:
Летняя жара на следующей неделе сменится облачной погодой, сопровождаемой изредка дождями.
Синоптики говорят, что погода на полуострове испортится в середине недели.
В понедельник, 20 мая на небе еще будет светить солнце, а воздух прогреется до +27 градусов. Однако уже в среду температура воздуха опустится до + 21 градуса.
Дожди ожидаются, начиная со среды, 22 мая, заканчивая воскресеньем, 26 мая.
При этом сильного ветра синоптики не обещают. Порывы его достигнут максимум 2-3 метра в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»