Литографии Матисса впервые выставили в «Ласточкином гнезде»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-19T09:49:26+03:00

Такой подарок руководство музея преподнесло посетителям в день празднования «Ночи музеев»

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В «Ночь музеев», который отмечали 18 мая, во дворце-музее «Ласточкино гнездо» посетителям впервые показали 28 литографий французского художника первой половины XX века Анри Матисса.

Как рассказали в администрации музея, для посетителей это был сюрприз, так как никто не знал об этом. Руководство решило в «Ночь музеев» припасти изюминку праздника в виде произведений знаменитого художника.

- Работы были представлены московской компанией "Артгит", для нас выставка тоже большой праздник, радость, которой мы делимся с нашими гостями, - рассказали в музее, пишет ТАСС.

Напомним, одна из главных достопримечательностей Крыма построена на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу полуострова в 1912 году по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля.

ИСТОЧНИК KP.RU