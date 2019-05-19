Вадим Самойлов показал волшебный Крым в новом клипе

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-19T10:55:28+03:00

Песню «Вот она мечта» презентовали на днях Фото: скриншот с видео

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На официальном YouTube-канале одного из бывших лидеров группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова представлен новый клип, снятый в Крыму.

Песню «Вот она мечта» презентовали на днях. Мнение поклонников группы разделились: одним не хватило искринки, присущей артистам, но в целом, новый клип пользователям понравился.

Известно, что Самойлов выступил автором слов и музыки, режиссер снятого в Крыму видео - Павел Глазков.

Большинству юзеров понравилось, как в клипе показана природа Крыма.

- Пейзажи невероятной красоты, комментировали в сети пользователи.

По словам самого артиста, песня зарождалась очень давно.

- Период, когда она зарождалась - это был период окончания группы «Агаты Кристи». Поэтому грусть и печаль были эпицентром ее содержания, - говорит музыкант, передает «Наше радио». - Спустя много лет жизнь моя, взгляды трансформировались, и мне захотелось эту песню вывести в какой-то новый контекст. Смазать ее уныние чем-то более жизнеутверждающим. А именно - конфликтом между мечтой и судьбой.

ИСТОЧНИК KP.RU