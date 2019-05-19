2019-05-19T10:55:28+03:00
Звезды

Вадим Самойлов показал волшебный Крым в новом клипе

Показано видео на клип «Вот она мечта»
Лера ВОЛЬНАЯ
Поделиться:
Песню «Вот она мечта» презентовали на дняхПесню «Вот она мечта» презентовали на дняхФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

На официальном YouTube-канале одного из бывших лидеров группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова представлен новый клип, снятый в Крыму.

Песню «Вот она мечта» презентовали на днях. Мнение поклонников группы разделились: одним не хватило искринки, присущей артистам, но в целом, новый клип пользователям понравился.

Известно, что Самойлов выступил автором слов и музыки, режиссер снятого в Крыму видео - Павел Глазков.

Большинству юзеров понравилось, как в клипе показана природа Крыма.

- Пейзажи невероятной красоты, комментировали в сети пользователи.

По словам самого артиста, песня зарождалась очень давно.

- Период, когда она зарождалась - это был период окончания группы «Агаты Кристи». Поэтому грусть и печаль были эпицентром ее содержания, - говорит музыкант, передает «Наше радио». - Спустя много лет жизнь моя, взгляды трансформировались, и мне захотелось эту песню вывести в какой-то новый контекст. Смазать ее уныние чем-то более жизнеутверждающим. А именно - конфликтом между мечтой и судьбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Звезды в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Литографии Матисса впервые выставили в «Ласточкином гнезде»
На неделе в Крым придет похолодание
Крымские пограничники задержали браконьеров с 900 килограммами камбалы на борту
На Крым 19 мая обрушится шторм
В Симферополе возложили цветы к мемориалу жертвам геноцида крымских татар [ФОТО]
Глава СК России: Керченскому стрелку явно помогли проникнуть в колледж
Жарко и сухо: Погода в Крыму на 18 мая
В Симферополе эвакуируют покупателей из крупного торгового центра
Появилось видео с участием авиадебоширки, которая прилетела из Москвы в Симферополь
В Крыму лже-соцработницы вытащили из-под матраса у старушки 248 тысяч рублей
На обновление системы водоснабжения Керчи направили 165 миллионов рублей
Для ликвидации свалок в Ялте выделят 30 миллионов рублей
В Бахчисарае сняли кошку с 10-метровой березы
Центр Севастополя 19 мая перекроют для движения автомобилей
Из-за непотушенного костра под Судаком вспыхнул лесной пожар
В Крыму на «Тавриде» грузовик столкнулся с 3 легковушками
В аэропорту «Симферополь» задержали пьяную пенсионерку-дебоширку: Она подралась с бортпроводником
В Крыму на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП
В «Ночь музеев» симферопольский аэропорт покажет больше десятка единиц спецтехники
Погода в Крыму 17 мая: По-летнему жарко и сухо
Истребители перехватили «крылатые ракеты» над побережьем Крыма