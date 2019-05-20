Погода в Крыму на 20 мая: до +27 и облачно

СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-20T06:55:17+03:00

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В Крыму в понедельник, 20 мая, днем будет облачно. Подует юго-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +27 градусов, осадков днем не ожидается, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня без осадков, столбики термометров покажут до +27 градусов, небо будет скрыто за тучами. Ветер будет дуть до 12 метров в секунду.

В Севастополе 20 мая переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +23 градусов днем. Будет дуть южный ветер до 11 метров в секунду.

На ЮБК сегодня также будет облачно, днем без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер до 12 метров в секунду. До +26 градусов днем.

В Керчи 20 мая также облачно, днем возможен дождь, воздух прогреется до +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU