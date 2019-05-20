2019-05-20T06:55:17+03:00
Общество

Погода в Крыму на 20 мая: до +27 и облачно

Ветер поднимется до 15 метров секунду
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму в понедельник, 20 мая, днем будет облачно. Подует юго-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +27 градусов, осадков днем не ожидается, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня без осадков, столбики термометров покажут до +27 градусов, небо будет скрыто за тучами. Ветер будет дуть до 12 метров в секунду.

В Севастополе 20 мая переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +23 градусов днем. Будет дуть южный ветер до 11 метров в секунду.

На ЮБК сегодня также будет облачно, днем без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер до 12 метров в секунду. До +26 градусов днем.

В Керчи 20 мая также облачно, днем возможен дождь, воздух прогреется до +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяного авиадебошира из Симферополя везли в полицейский участок в кресле-каталке
В Судаке из-за аварии без воды остались пять тысяч человек
Крымские пальмы атаковали опасные вредители
Туристку подвело сердце на склоне Демерджи
Вадим Самойлов показал волшебный Крым в новом клипе
Литографии Матисса впервые выставили в «Ласточкином гнезде»
На неделе в Крым придет похолодание
Крымские пограничники задержали браконьеров с 900 килограммами камбалы на борту
На Крым 19 мая обрушится шторм
В Симферополе возложили цветы к мемориалу жертвам геноцида крымских татар [ФОТО]
Глава СК России: Керченскому стрелку явно помогли проникнуть в колледж
Жарко и сухо: Погода в Крыму на 18 мая
В Симферополе эвакуируют покупателей из крупного торгового центра
Появилось видео с участием авиадебоширки, которая прилетела из Москвы в Симферополь
В Крыму лже-соцработницы вытащили из-под матраса у старушки 248 тысяч рублей
На обновление системы водоснабжения Керчи направили 165 миллионов рублей
Для ликвидации свалок в Ялте выделят 30 миллионов рублей
В Бахчисарае сняли кошку с 10-метровой березы
Центр Севастополя 19 мая перекроют для движения автомобилей
Из-за непотушенного костра под Судаком вспыхнул лесной пожар
В Крыму на «Тавриде» грузовик столкнулся с 3 легковушками
В аэропорту «Симферополь» задержали пьяную пенсионерку-дебоширку: Она подралась с бортпроводником
В Крыму на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП
В «Ночь музеев» симферопольский аэропорт покажет больше десятка единиц спецтехники
Погода в Крыму 17 мая: По-летнему жарко и сухо
Истребители перехватили «крылатые ракеты» над побережьем Крыма