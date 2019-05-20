В Судаке из-за аварии без воды остались пять тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-20T10:49:06+03:00

Информация о происшествии поступила 19 мая в 16.30 Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Из-за аварии в Судаке без воды остались пять тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, информация о начале проведения работ на водоводе диаметром 300 мм поступила 19 мая в 16.30.

На месте работают ремонтные бригады предприятия «Вода Крыма» в составе 10 человек и 3 единицы техники.

- Кроме того, там же находится оперативная группа 4-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Республике Крым, - дополнили в пресс-службе МЧС.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что подвоз воды не требуется.

По информации на утро 20 мая от пресс-службы "Воды Крыма" аварию уже ликвидировали, а вода начала поступать в дома жителей.

Напомним, в Крыму выделили средства на обновление системы водоснабжения и водоотведения Керчи – 164,8 миллиона рублей. Работы пройдут на объектах с максимальным износом.

Всего для стабилизации общей системы необходимо около 179 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU