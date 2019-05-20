2019-05-20T10:15:34+03:00
Общество

Пьяного авиадебошира из Симферополя везли в полицейский участок в кресле-каталке

Мужчина прилетел из крымской столицы в Москву
Александра КОРШУНОВА
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Ему грозит уголовная ответственность по статье "Хулиганство". Фото: скрин из видео пресс-службы МВД РоссииЕму грозит уголовная ответственность по статье "Хулиганство". Фото: скрин из видео пресс-службы МВД России
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В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово (Москва) поступила информация о том, что на борту самолета «Симферополь-Москва» находится пьяный мужчина. Он нарушает общественный порядок.

Как сообщила официальный предстатель МВД России Ирина Волк, после приземления лайнера полицейским пришлось усадить нетрезвого авиадебошира в кресло-каталку и отвезти его в дежурную часть.

- Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови задержанного. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - добавила официальный представитель.

Кроме того, в отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит крупный штраф или исправительные работы.

Пьяный авиадебошир прилетел в Москву из Симферополя.Мужчину пришлось усадить в кресло-каталку, чтобы доставить в отделение полиции. Видео: пресс-служба МВД России! другой источник

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, уроженка Владимирской области подралась с бортпроводником на борту самолета "Москва-Симферополь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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